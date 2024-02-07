Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan organizatörün FETÖ/PDY üyesi olduğu ortaya çıktı | Video 07.02.2024 | 13:54 Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ezine ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda kamyonet kasasındaki 42 kaçak göçmeni yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçişlerini sağlayan organizatör H.G. tutuklandı. 42 kaçak göçmeni yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçirmek için yaklaşık kişi başı 1500 dolar alan organizatör H.G’nin Uzman Çavuş olduğu ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Şubat tarihinde saat 01.00 sıralarında Ezine ilçesi Tavaklı İskelesi mevkiinde kaçak göçmen operasyonu düzenledi. Ekipler, operasyonda durdurdukları 20 D 2642 plakalı kapalı kasa kamyonette arama yaptı. Kasası branda ile örtülü kamyonette Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri, aracı kullanan ve organizatör olduğu tespit edilen H.G'yi gözaltına aldı. Kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan organizatör H.G., Ezine ilçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Buradaki ifadesinin alınmasının ardından kimlik sorgulamasının ardından organizatör H.G'nin Uzman Çavuş olduğu ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY üyesi olmaktan meslekten ihraç edilen Uzman Çavuş H.G'nin Çanakkale'ye getirdiği ve yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçirmek için organizatörlüğünü yaptığı 42 kaçak göçmenle kişi başı yaklaşık 1500 dolara, toplamda 63 bin dolara anlaştığı tespit edildi. Türk lirası karşılığının ise yaklaşık 1 milyon 900 bin TL olduğu öğrenildi.FETÖ/PDY üyesi, organizatör H.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından Ezine'de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.