Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan organizatörün FETÖ/PDY üyesi olduğu ortaya çıktı | Video
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ezine ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda kamyonet kasasındaki 42 kaçak göçmeni yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçişlerini sağlayan organizatör H.G. tutuklandı. 42 kaçak göçmeni yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçirmek için yaklaşık kişi başı 1500 dolar alan organizatör H.G’nin Uzman Çavuş olduğu ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.
ORGANİZATÖRÜN UZMAN ÇAVUŞ'LUKTAN İHRAÇ EDİLEN FETÖ/PDY ÜYESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan organizatör H.G., Ezine ilçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Buradaki ifadesinin alınmasının ardından kimlik sorgulamasının ardından organizatör H.G'nin Uzman Çavuş olduğu ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY üyesi olmaktan meslekten ihraç edilen Uzman Çavuş H.G'nin Çanakkale'ye getirdiği ve yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçirmek için organizatörlüğünü yaptığı 42 kaçak göçmenle kişi başı yaklaşık 1500 dolara, toplamda 63 bin dolara anlaştığı tespit edildi. Türk lirası karşılığının ise yaklaşık 1 milyon 900 bin TL olduğu öğrenildi.
FETÖ/PDY üyesi, organizatör H.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından Ezine'de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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