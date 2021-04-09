Video Yaşam Gürültüye koşan aile heyelan şoku yaşadı | Video

Gürültüye koşan aile heyelan şoku yaşadı | Video

Gürültüye koşan aile heyelan şoku yaşadı | Video
09.04.2021 | 16:29

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Zonguldak'ta dört kişilik Gün Ailesi gürültüyle çıktıkları dışarıda heyelan şoku yaşadı. Yıkılma tehlikesi yaşayan evlerini tahliye eden ailenin imdadına ise komşuları yetişti.

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Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak üzerinde meydana geldi. Dört kişilik Gün Ailesi'nin yaşadığı iki katlı evin önünde büyük bir gürültü yaşandı. Panikle sokağa koşan aile; evlerinin önünde heyelan olduğunu görünce hayatlarının şokunu yaşadı.

Kısa sürede evi tahliye eden aile, yetkililere ulaşmaya çalıştı. Komşularının teselli ettiği ve sahip çıktığı aile, yol genişletme çalışmaları sırasında yapılan duvarın tamamlanmadığı iddiasıyla heyelanın meydana geldiğini öne sürdü. Yaşananları anlatan Fehmi Gün, "Öğlen oldu. Biz evdeydik. Gürültü duyduk. Baktım evimin önü yola indi. Öğlen saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bu evde dört kişi yaşıyoruz. Yetkililere haber verdik. AFAD gelecek. Bundan 5 sene önce duvar çekildi. Duvarı tamamlamadılar" diye konuştu.

Drone ile havadan görüntülenen ve yolun bir kısmını kapatan heyelan ile ilgili yetkililerin temizleme çalışması yapması bekleniyor.

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