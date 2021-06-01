Video Yaşam Hasan Basri Yalçın | CHP’li seçmenin çaresizliği

Hasan Basri Yalçın | CHP’li seçmenin çaresizliği

Hasan Basri Yalçın | CHP’li seçmenin çaresizliği
01.06.2021 | 13:05

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Hasan Basri Yalçın'ın 1.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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