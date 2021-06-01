Hasan Basri Yalçın | CHP’li seçmenin çaresizliği
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Hasan Basri Yalçın | CHP’li seçmenin çaresizliği 01.06.2021 | 13:05
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Otomobil 8 aylık hamile kadına böyle çarptı | Video 01.06.2021 | 12:10
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Alanya açıklarında hortum paniği | Video 01.06.2021 | 11:18
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Diyarbakır'da akıl almaz olay. Yolda yürüyen genç kıza darp iddiası | Video 01.06.2021 | 10:34
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Maltepe’de makas terörü kamerada | Video 01.06.2021 | 10:40
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Çekmeköy’de otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada | Video 01.06.2021 | 10:34
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Alişan'ın, kızı Eliz ve oğlu Burak ile eğlenceli anları | Video 01.06.2021 | 10:14
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Bitlis'te boynuna maske dolanan karganın kurtarılma anı kamerada 01.06.2021 | 09:23
01:21
Boynuna maske dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı | Video 01.06.2021 | 09:19
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Çıngıraklı engerek yılanı tavşanı böyle avladı | Video 01.06.2021 | 09:19
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Hakkari'de çıngıraklı engerek yılanının ölümcül tavşan avı kamerada! 01.06.2021 | 09:05
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Manisa’da sel felaketi: Sel suları otomobili böyle sürükledi | Video 01.06.2021 | 08:25
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Avcılar’da korkutan yangın: Yanan binanın 2. katından böyle atladı | Video 01.06.2021 | 08:25
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Hasan Basri Yalçın'ın 1.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...