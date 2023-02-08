Hatay'da 43 saat sonra gelen mucize! Eymen'in annesi de kurtarıldı | Video
HATAY Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın enkazından 6 yaşındaki Eymen'i sağ olarak çıkaran Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği saat 23.20 sıralarında, depremin ardından 43 saat sonra aynı enkazın altından bu kez de Eymen'in annesi Fethiye Ekizoğlu'nu canlı olarak çıkarmayı başardı.
EYMEN'İN ÜZERİNE KAPAKLANMIŞ
Fethiye Ekizoğlu, enkaz altındayken kendisini kurtarmaya çalışan Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği'nden Nuriye Arınç'a verdiği bilgiye göre, deprem olduğu anda Eymen ve 6 aylık bebeği ile birliktelermiş. Deprem ile birlikte kendisi Eymen'in üzerine kapaklanmış fakat 6 aylık bebeğinin nereye savrulduğu konusunda herhangi bir bilgisi bulunmuyor.
Aynı enkaz altında başka vatandaşlarında bulunduğu ifade edilirken arama kurtarma çalışmalarına devam edileceği bildirildi.
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