Hatay’dan İmamoğlu’na çarpıcı gönderme: "Deprem konutları kent lokantalarından daha fazla konuşulmalı" | Video
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "Kent Lokantası" projesiyle ilgili yaptığı açıklamalara, Hatay Kırıkhan'da deprem konutları önünde video çekerek tepki gösteren bir vatandaşın sert eleştirisi damga vurdu. "Kent Lokantaları"nın gündemde tutulmasını eleştiren vatandaş, devletin depremzedeler için inşa ettiği modern konutların görmezden gelinmesine dikkat çekerek, bu projelerin de en az kent lokantaları kadar konuşulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşın bu çıkışı, sosyal medyada büyük yankı uyandırarak, deprem bölgesindeki dönüşümün daha fazla öne çıkmasını talep etti.
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