Video Yaşam Havuzda elektrik akımına kapıldı, sağ kurtuldu | Video
Havuzda elektrik akımına kapıldı, sağ kurtuldu | Video

Havuzda elektrik akımına kapıldı, sağ kurtuldu | Video

30.07.2023 | 09:59

Mersin Erdemli'de bir kişi temizlemek istediği evinin havuzunda elektrik akımına kapıldı. 2 günü yoğun bakımda bir süre hastanede kalan Saip Ersin sağlığına büyük ölçüde kavuştu. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Erdemli ilçesi Karakeşli Mahallesi'nde yaşandı. Şoför Saip Ersin izin gününde evinin bahçesindeki havuzunu temizlemek istedi. Bir süre havuz çevresinde dolaştıktan sonra suyun azaldığını görerek havuza inmek üzere metal merdivenlere yöneldi. Havuza inerken de bir anda tuttuğu merdivende elektrik akımına kapılan öylece ayakta donan Ersin, bir süre sonra da bilinçsiz halde tabanında halen su olan havuza düştü. Komşuları tarafından evin elektriği kesilmesi sonucu Ersin havuzdan çıkartıldı, ardından da Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 gün yoğun bakımda bir süre hastanede tedavi gören Ersin, büyük ölçüde sağlığına kavuştu.

"2 GÜNÜ HATIRLAMIYORUM"
Yaşananları anlatan Saip Ersin, "Evimin yüzme havuzunu temizliyordum. Topraklama düzgün olmadığı için merdivenlerden inerken havuza, ayağım suya değdiği anda elektrik akımına kapıldım. Belli bir süre akımda sabit kalmışım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum, suya düşmüşüm. Suya düşünce elektrik merdivende olduğu için akım kesilmiş, belli bir süre baygınlıktan sonra komşular gelmiş, çıkarmış. 112'yi aradılar, acile kaldırıldım 2 gün yoğun bakımda kalmışım. 2 günlük yoğun bakım süreci geçmiş, ondan sonra hatırlıyorum, o 2 günü hatırlayamadım. Evime gittiğimde güvenlik kamerasını izledim. Güvenlik kamerasını izleyince neler yaşadığımı gördüm. Şunu demek istiyorum, elektrik kaçağı topraklama hattının daha iyi yapılmasını öneriyorum. Havuzlardaki oluşabilecek kaçaklara karşı daha dikkatli olunmasını istiyorum. Şükür sağlığım yerinde, sağlıklıyım. Sağlık çalışanlarımıza özellikle devlet hastanesindeki sağlık çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Bir süre havuza girmeyi düşünmediğini dile getiren Ersin, iyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından işine ise yaklaşık 10 gün sonra başlayabileceğini de söyledi.

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