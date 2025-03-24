Hem trafikte kaynak yaptı, hem de darp etmeye çalıştı | Video
Bursa’da ana arterden ara yola kaynak yapmak isteyen kadın sürücü ile, yol vermeyen başka bir kadın sürücü arasında tartışma çıktı. İlginç anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
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