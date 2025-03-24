Hem trafikte kaynak yaptı, hem de darp etmeye çalıştı | Video 24.03.2025 | 08:33 Bursa’da ana arterden ara yola kaynak yapmak isteyen kadın sürücü ile, yol vermeyen başka bir kadın sürücü arasında tartışma çıktı. İlginç anlar saniye saniye kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 GD 125 plakalı aracın kadın sürücüsü, ana arterden ara yola kaynak yapmak istedi. O sırada trafikte bekleyen başka bir kadın sürücü, kaynak yapmak isteyen kadın sürücüye yol vermeyerek korna ile ikaz etti. Duruma sinirlenen sürücü, araçtan inerek hamile olduğu iddia edilen hemcinsinin aracına zarar verdi. İlginç anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedilirken, kavga ise yoldan geçen bir vatandaş tarafından son buldu.