Hilal Kaplan 'Megri megri, Yavuz Bey...'
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OTOMATİK OYNAT
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Mardin’de 8 kiloluk turp ilgi odağı oldu | Video 28.12.2020 | 11:55
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Sosyal mesafe kuralına uydu, kendini yerde buldu | Video 28.12.2020 | 12:16
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Seyir halindeki motosikletlilerin feci kazası kamerada | Video 28.12.2020 | 11:44
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Esenyurt’ta minibüste yine aynı manzara | Video 28.12.2020 | 11:23
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Elmalı Barajında korkutan görüntü: Suların 4'te 3'ü çekildi | Video 28.12.2020 | 11:08
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Bursa'da canlı yayın yaparken kamyonla böyle çarpıştılar... 6 yaralı | Video 28.12.2020 | 10:46
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İstanbul Esenyurt'ta elektrik kablolarında korkutan patlamalar | Video 28.12.2020 | 10:11
Hilal Kaplan'ın 28.12.2020 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...