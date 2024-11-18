Video Yaşam Husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu | Video
Husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu | Video

Husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu | Video

18.11.2024 | 13:12

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde alacak meselesinden husumetli olduğu E.B.'nin (25) silahlı saldırısına uğrayan Uğur Demir (32) ağır yaralandı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, olayı ardından yakalanan E.B. tutuklandı.

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Olay, 15 Kasım'da saat 09.00 sıralarında Kemalpaşa Çarşı merkezinde meydana geldi. Başında kask, motosikletle gelen E.B., aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu ileri sürülen Uğur Demir'e yaklaşıp, belindeki tabancasını çekerek peş peşe ateşledi. Demir, el ve karnına isabet eden mermilerle yaralandı. Silah sesine koşan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Demir, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Demir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, E.B.'nin yanındaki bir kişiyle motosikletine binip kaçtığını belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla E.B., Buca ilçesinde yakalandı. E.B., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği, adliyede tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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