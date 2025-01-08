İki çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu | Video
Zonguldak'ta iki çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüpheli ölüme ilişkin çalışmasının ardından Cumhuriyet Savcısı eve gelerek incelemede bulundu. Genç kadının cansız bedeni; ölüm nedeninin belirlenmesi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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