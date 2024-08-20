Video Yaşam İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 4 katlı binayı yıktı
İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 4 katlı binayı yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 4 katlı binayı yıktı

20.08.2024 | 11:00

İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan er-Ram bölgesinde Filistinlilere ait 4 katlı bir binayı yıktığı belirtildi.

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