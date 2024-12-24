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İstanbul Bahçelievler’de korkutan iş yeri yangını | Video

İstanbul Bahçelievler’de korkutan iş yeri yangını | Video

24.12.2024 | 13:38

İstanbul Bahçelievler’de bulunan Doğu Sanayi Sitesi’ndeki 3 katlı matbaa kalıbı üreten iş yerinde yangın çıktı. İş yerinde büyük hasar oluşurken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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Yangın, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler ilçesi Yenibosna'da bulunan Doğu Sanayi Sitesi'nde yaşandı. 3 katlı matbaa kalıpları üzerine çalışan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden iş yerindeki çalışanlar dışarıya çıktı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan incelemeden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan sanayi sitesi sakinlerinden Hakan Karacasu vatandaş, " Kalıplar tutuşmuş taşlama yapılırken. Allah'tan itfaiye zamanında geldi bir an önce söndürüldü. Kimseye bir şey olmadı" dedi.
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