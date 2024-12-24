İstanbul Bahçelievler’de korkutan iş yeri yangını | Video
İstanbul Bahçelievler’de bulunan Doğu Sanayi Sitesi’ndeki 3 katlı matbaa kalıbı üreten iş yerinde yangın çıktı. İş yerinde büyük hasar oluşurken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Olayla ilgili konuşan sanayi sitesi sakinlerinden Hakan Karacasu vatandaş, " Kalıplar tutuşmuş taşlama yapılırken. Allah'tan itfaiye zamanında geldi bir an önce söndürüldü. Kimseye bir şey olmadı" dedi.
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