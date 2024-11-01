İstanbul Bayrampaşa'da yol bakım aracı 8 araca çarptı! Kaza anı kamerada

İstanbul Bayrampaşa'da Şehir Parkı Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol bakım aracı, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla gelerek 8 araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.