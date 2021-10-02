Video Yaşam İstanbul Pendik'te polise bıçaklı saldıran şahıs etkisiz etkisiz hale getirildi
İstanbul Pendik'te polise bıçaklı saldıran şahıs etkisiz etkisiz hale getirildi

İstanbul Pendik'te polise bıçaklı saldıran şahıs etkisiz etkisiz hale getirildi

02.10.2021 | 09:09

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İstanbul Pendik'te akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen şahıs bıçak ile saldırarak çevrede paniğe neden oldu. Şahıs kendisini engellemeye çalışan polis memurlarının aracına da saldırıp spor salonunun bodrumuna kaçtı. Bodrumda köşeye sıkışan şahıs polislere bıçakla saldırmaya kalkınca bacaklarından vurularak engellendi.

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Olay, 21.15 sıralarında Pendik Batı Mahallesi Dr. Orhan Marmara Caddesi üzerinde bulunan Pendik Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Sadık Yağmur'un hastane önünde elinde bıçakla dolaştığını gören polis ekipleri, uyarıda bulundu. Yapılan uyarıya rağmen Yağmur elindeki bıçağı atmadı. Polis aracının camlarına vurmaya başlayan Yağmur daha sonra bir iş yerinin önünde bulunan merdivenlerin altına girdi.


Bacaklarından vuruldu
Polis ekipleri burada da şahsa uyarıda bulunarak bıçağı atmasını istedi. Sadık Yağmur burada da elindeki bıçağı atmadı. Polislerin üzerine gelmeye ve bıçakla kendisine zarar vermeye başlayan şahıs bacaklarından vurularak yaralandı. Ekipler tarafından Pendik Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı burada yapılan ilk müdahalenin ardından Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.


Öte yandan yaralı şahsın hastane içerisindeki görüntüleri kameraya yansıdı.


Görgü tanığı Tayyip Kara," Saat 9 sıralarında silah sesleri geldi. Akli dengesi bozuk biri elinde bıçakla şu yöne doğru koşuyordu. Polis ikna etmeye çalıştı. Adam kaçıyordu. Şurada ki Spor salonunun bodrumunda kaçtı. Polis Peşinden gidince orda Polislere saldırmış. Polis ikna edemeyince bacaklarına sıkmış. Bu şekilde duydum olayı dedi"

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