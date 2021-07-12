Video Yaşam İstanbul Sultangazi'de hırsızlar sert kayaya çarptı! Yumruklayarak yere yıktı...

İstanbul Sultangazi'de hırsızlar sert kayaya çarptı! Yumruklayarak yere yıktı...

İstanbul Sultangazi'de hırsızlar sert kayaya çarptı! Yumruklayarak yere yıktı...
12.07.2021 | 11:01

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İstanbul Sultangazi'de çaldıkları ayakkabılarla kaçan iki şüpheliden birini peşinden koşarak yakalayan, diğerini de mağazadan çıktığı sırada yumruklayarak etkisiz hale getiren mağaza çalışanı çalınan ayakkabıları geri aldı. Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansırken, yaşanan olaydan sonra ölüm tehdidi aldığını öne süren mağaza çalışanı işi bırakmak zorunda kaldı.

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Olay, 2 ay önce Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan ayakkabı mağazasında meydana geldi. Mağazaya alışveriş yapmak bahanesiyle giren iki kişi, bir süre reyonları inceledi. Şüphelilerden biri, bir çift ayakkabıyı yanında getirdiği poşete koyduktan sonra mağazadan çıktı. Mağaza çalışanlarından Mehmet Akgümüş (25), şüphelinin peşinden koştu. Kısa sürede şüpheliyi yakalayan Akgümüş, çalınan ayakkabıyı geri aldı. Akgümüş, bu sıradaa mağazadan çıktığını fark ettiği diğer şüpheliyi yumruklayarak etkisiz hale getirdi.


"ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİM"
Yaşanan olaydan sonra şüphelilerin kendisini ölümle tehdit etmeye başladığını söyleyen Mehmet Akgümüş, çalıştığı kurumun kendisine sahip çıkmamasından dolayı işi bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Akgümüş, "Bunlar mağazaya 2-3 defa daha gelmişlerdi. Ben bunlardan şüphelendiğim için her geldiklerinde takip ediyordum. Onların daha önce çaldıkları ürünler benim mola süreme denk geldi. Son olarak mağazanın kapanmasına son iki saat kala gelmişlerdi. Akşam saatleriydi, ben bunları gördüm. İçeri girerken selam da veriyorlardı. Bunlar gelirken sadece hırsızlıkta yapmıyorlardı. Mağazada çalışan kadın personellerden numaralarını istiyorlardı. Arkadaşlarımız da ısrarla numaralarını vermek istemiyorlardı. Açıkçası biraz da bundan dolayı sinirlenmiştim. Aslında bunlar dört kişiler. Bir tanesi ortalığı gözlüyor, ikincisi bir arkadaşımızı oyalıyor. Bir diğeri de çaldığı ürünleri mavi poşete koyup kaçıyor. Ben ürünleri çalan kişiyi izliyordum. Ürünleri alıp koşarak kaçtığında ben de peşinden koşarak gittim. Daha sonra yakalayıp ürünleri aldım. Geri geldiğimde kadın çalışma arkadaşlarımızdan numaralarını isteyen kişinin çıktığını gördüm. Sinirlenerek ona da yumruk attım. Kameraya yansımayan görüntülerde şahıslardan bir başkası bana bıçak çekti ve bana saldırdılar. Polise haber verdik, geldi, bunları aldı. Ancak mağaza sorumlumuz şikayetçi olmadığı için serbest bırakıldılar. Ancak ben dava açsam dava açılıyor. Ayakkabı benim ayakkabım mı? değil. Çalındığı zaman bizden mi kesiliyor? Bizden kesiliyor. Neden benden gitsin de sizden gitmesin? Siz niye davacı olmuyorsunuz ve kurum olarak benim yanımda durmuyorsunuz? Bu olaydan sonra üç kişi beni ölümle tehdit etmeye başladı. Bunu çalıştığım firmama söyledim. Ölümle tehdit edildiğim ve yaşanılan olayın unutulması için 1 ya da 2 hafta izin istedim. İzin vermediler. Başka bir mağaza şubesinde çalışmak için öneri de bulundum. Buna da olumsuz cevap verdiler. Her gün iş çıkışı arka kapıdan beni gönderiyorlardı. Ben de bana çalıştığım kurum tarafından sahip çıkılmadığı için işten çıktım. Kendim bireysel olarak gidip, konu uzar diye şikayette bulunmadım" dedi.


O ANLAR KAMERADA
Yaşanan o anlar ise mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde mavi poşetle koşarak dışarı çıkan şüphelinin peşinden koşan Akgümüş'ün, elinde mavi poşetle geri geldiği ve bu sırada mağazadan çıkan diğer şüpheliye yumrukla saldırdığı, çevredekilerin de olan biteni meraklı gözlerle islediği görülüyor.

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