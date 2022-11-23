Video Yaşam İstanbul'da bir kedi deprem nedeniyle şok geçirdi | Video
İstanbul'da bir kedi deprem nedeniyle şok geçirdi | Video

İstanbul'da bir kedi deprem nedeniyle şok geçirdi | Video

23.11.2022 | 12:09

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 04.08'de meydana gelen 5.9'luk deprem birçok ilde hissedildi. Deprem sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntülerden biri ise sosyal medyayı salladı. İşte İstanbul'u da sallayan depremde şok geçiren kedi videosu.

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