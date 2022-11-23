İstanbul'da bir kedi deprem nedeniyle şok geçirdi | Video

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 04.08'de meydana gelen 5.9'luk deprem birçok ilde hissedildi. Deprem sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntülerden biri ise sosyal medyayı salladı. İşte İstanbul'u da sallayan depremde şok geçiren kedi videosu.