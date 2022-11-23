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İstanbul'da bir kedi deprem nedeniyle şok geçirdi | Video 23.11.2022 | 12:09
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Bolu'da bir tavuk çiftliğinde deprem anları böyle kaydedildi | Video 23.11.2022 | 11:52
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Düzce'deki depremde ortaya çıkan dev ışık hüzmesi merak konusu oldu | Video 23.11.2022 | 11:28
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Depremin şiddeti market raflarını yere indirdi | Video 23.11.2022 | 10:45
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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı | Video 23.11.2022 | 09:05
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Düzce'deki depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı | Video 23.11.2022 | 09:03
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Düzce'deki deprem anı güvenlik kemarasında | Video 23.11.2022 | 08:05
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A Haber Düzce'de deprem bölgesinde! İşte ilk görüntüler | Video 23.11.2022 | 06:50
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Sakarya'da deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 23.11.2022 | 06:03
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Düzce'deki deprem sonrası halk sokağa döküldü | Video 23.11.2022 | 06:03
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 04.08'de meydana gelen 5.9'luk deprem birçok ilde hissedildi. Deprem sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntülerden biri ise sosyal medyayı salladı. İşte İstanbul'u da sallayan depremde şok geçiren kedi videosu.