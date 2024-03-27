İstanbul’da çarşaflı kadına saldırı! İşyeri mühürlendi, Suç makinası saldırgan tutuklandı!

İstanbul Fatih'te çarşaflı bir kadın, aldığı telefon kılıfını beğenmeyip iade etmek istedi. Ancak iddiaya göre dükkan sahibi tarafından sokak ortasında darp edildi. Yerlerde sürüklediği kadına "50 liramı ver lan" diyerek hakaretler yağdıran ve gözaltına alınan saldırgan A.Ü.Ş.'nin 11 suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Suç makinası saldırgan tutuklandı!