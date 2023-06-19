Video Yaşam İstanbul’da kaçak işçi çalıştıran şirketlere baskın: 326 bin lira para cezası kesildi | Video
İstanbul’da kaçak işçi çalıştıran şirketlere baskın: 326 bin lira para cezası kesildi | Video

İstanbul’da kaçak işçi çalıştıran şirketlere baskın: 326 bin lira para cezası kesildi | Video

19.06.2023 | 10:40

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde, kaçak işçi çalıştıran ve sahte belge düzenleyerek organize suçlara karışan bazı şirketlere baskın düzenlendi. Polis, SGK, Maliye Bakanlığı, İl Göç İdaresi ve zabıta memurları ile birlikte yapılan operasyonlarda, üç firmaya usulsüzlük ve izinsiz işçi çalıştırmaktan toplam 326 bin lira idari para cezası kesildi.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul genelinde danışmanlık şirketi adı altında çeşitli sahte belgeler ile yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni başvurularına aracılık ettiği belirlenen işyerlerine yönelik geniş çaplı çalışma yürütüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, SGK, Maliye Bakanlığı, İl Göç İdaresi ve zabıta memurları ile birlikte 7 Haziran'da yapılan denetimler, Bahçelievler ilçesindeki işyerlerine yönelik gerçekleştirildi. Söz konusu denetimlerde 2 yabancı uyruklu şahsın izinsiz olarak çalıştırıldığı tespit edilirken, bu kişilerin Türkiye'de oturma izni olmadığı da saptandı. Ülkeye illegal giriş yaptığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Türkiye'de illegal olarak barınan yabancıları çalıştıran iş yerlerine ise maliye görevlilerince vergilendirmede usulsüzlük ve izinsiz işçi çalıştırmaktan dolayı toplam 326 bin lira idari para cezası kesildi.

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