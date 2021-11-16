Video Yaşam İstanbul’da şafak operasyonu: Çok sayıda şüpheliye gözaltı!
İstanbul’da şafak operasyonu: Çok sayıda şüpheliye gözaltı!

İstanbul’da şafak operasyonu: Çok sayıda şüpheliye gözaltı!

16.11.2021 | 08:34

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde Helikopter destekli operasyon yapıldı. Ataşehir ve Çekmeköy merkezli 4 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

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Torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik 28 adreste yapılan operasyonlara Özel Harekât Şube Müdürlüğü timleri ile polis helikopteri de destek verdi.

40 ŞÜPHELİ ŞAHIS İÇİN ÇOK SAYIDA ADRESE ES ZAMANLI OPERASYON YAPILDI
40 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda şüphelilere ait adreslerin kapıları özel harekât timleri tarafından koçbaşıyla kırıldı. Adreslerde uzun süre arama yapıldı. Yapılan aramalar sonrasında bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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