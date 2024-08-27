İstanbul'da sağanak yağış: Gülhane Parkı sular altında kaldı
İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle Fatih’te bulunan Gülhane Parkı'nı su bastı. Sağanak yağış nedeniyle su ile kaplanan yolda araçlar güçlükle ilerledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:28
İstanbul'da sağanak yağış: Gülhane Parkı sular altında kaldı 27.08.2024 | 12:01
03:01
SON DAKİKA | İstanbul’da sağanak yağış: Yollar göle döndü 27.08.2024 | 11:23
04:29
Bursa'da kadına şiddet dehşeti! Sevgilisini dakikalarca böyle darp etti... 27.08.2024 | 11:23
01:25
Kavşakta feci kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı | Video 27.08.2024 | 11:00
01:32
SON DAKİKA | İzmir'de baba dehşeti! 3 çocuğunu öldürdü 27.08.2024 | 11:08
01:37
Güzellik Merkezleri’ne sattılar… Doktorlar da gözaltında… 27.08.2024 | 11:06
00:19
Çayırova'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı 27.08.2024 | 11:05
07:04
00:37
Elektrikçi kılığına girip hırsızlığa çıktı! 27.08.2024 | 10:49
01:25
Kocaeli'de kavşaktaki feci kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı 27.08.2024 | 10:53
00:40
01:26
Tekirdağ'da karısını döverek öldüren zanlının yakalanma anı kamerada! 27.08.2024 | 10:48
00:12
Esenler’de “makas” terörü kamerada | Video 27.08.2024 | 10:53
00:41
Sakarya'da otomobil işçi servisiyle kafa kafaya çarpıştı...Kaza anı kamerada 27.08.2024 | 10:48
00:18
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da şiddetli yağış başladı | Video 27.08.2024 | 10:47
01:10
Küçükçekmece'de güpegündüz gasp girişimi kamerada | Video 27.08.2024 | 10:31
01:15
Seyhan polisi 34 silah ele geçirirken 201 suçluyu yakaladı | Video 27.08.2024 | 10:20
05:05
Hatay'da korku evinde korkudan bayılan çocuk kamerada! 27.08.2024 | 09:59
01:33
Önce reklam panosuna sonra aydınlatma direğine çarptı | Video 27.08.2024 | 10:18
00:10
Adam öldürme suçundan aranan firari şahıs yakalandı | Video 27.08.2024 | 10:16