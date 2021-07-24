Video Yaşam İstanbul'da "Yok artık dedirten" olay! 4 kişilik asansörde mahsur kalan 8 kişi kamerada...

İstanbul'da "Yok artık dedirten" olay! 4 kişilik asansörde mahsur kalan 8 kişi kamerada...

İstanbul'da
24.07.2021 | 11:42

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İstanbul Avcılar'da Merkez Ulu Camii otoparkındaki 4 kişilik asansöre 4'ü çocuk 8 kişi binince kabin 2 kat sonra durdu. Asansörde mahsur kalan 8 kişi itfaiye ve görevlilerin çabası ile 45 dakika sonra kurtarıldı.

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Cuma günü saat 14.30 sıralarında Merkez Ulu Camii Otoparkı'ndaki 4'ü çocuk 8 kişi, 3 kat yukarıdaki Reşitpaşa Caddesi'ndeki cami girişine çıkmak için asansörü çağırdı. Gelen kabine binen 8 kişi 2 kat çıktıktan sonra kabinin durması ile paniğe kapıldı. Kabinin kapısını aralayarak hava almaya çalışan asansör kabinindekiler seslerini duyuramadı. Asansördekilerden biri telefon ile yakınını arayarak gelmesini isterken, durum itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekibi, müdahale için kapasitesinin çok üzerinde kişinin bindiği asansördekilerden kapının kapatılmasını istedi. Ancak, kapı sık açılınca çalışma gecikti. Haber verilmesi üzerine gelen asansör firmasının görevlisinin de çabası ile asansör, üst kata çekilirken, olası müdahale için 3 ambulans sevk edildi, Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nden de ekip geldi. Çalışmaların olumlu sonuç vermesi üzerine herkes rahat soluk aldı. Asansörden çıkarılan 8 kişi ambulanslara götürülürken durumlarının iyi olduğu görüldü.

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