İzmir Çeşme'de dayak yediğini iddia eden ünlü Top Model Daria Kyryliuk ilk kez konuştu | Video

İzmir Çeşme'de dayak yediğini iddia eden ünlü Top Model Daria Kyryliuk'tan flaş açıklamalar! İzmir Çeşme'de The Beach of Momo adlı mekanda işletmenin görevlileri tarafında feci şekilde darp edildiğini iddia eden ünlü Top Model Daria Kyryliuk ilk kez konuştu.