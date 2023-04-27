İzmir’de akşam saatlerinde siren sesleri! Rögarlar taştı, site yönetimi siren çaldı | Video
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde akşam saatlerinde duyulan siren sesleri vatandaşların panik yaşamasına neden oldu. Merak uyandıran siren seslerinin, site yönetimi tarafından çalındığı ortaya çıktı.
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