İzmir'de fabrika yangını! 25.11.2024 | 09:25 İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan plastik kasa fabrikasında yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken, dumanlar da gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, sabah saatlerinde Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi'nde bulunan bir plastik kasa fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı fabrikadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri ve Selçuk Belediyesine ait su tankerlerin alevlerle mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.