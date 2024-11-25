İzmir'de fabrika yangını!
İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan plastik kasa fabrikasında yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken, dumanlar da gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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