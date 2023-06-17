İzmir'de iki ayrı noktada hortum paniği! O anlar böyle görüntülendi | Video
İzmir'de sabah saatlerinden bu yana sağanak yağış etkili olurken, Güzelbahçe ve Çeşme ilçesi açıklarında iki ayrı hortum göründü.
Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınan hortumların, karaya yaklaşmadan yok olduğu öğrenildi.
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