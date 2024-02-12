Video Yaşam İzmir'de ruhsatsız silah operasyonu: 5 gözaltı | Video
İzmir'de ruhsatsız silah operasyonu: 5 gözaltı | Video

İzmir'de ruhsatsız silah operasyonu: 5 gözaltı | Video

12.02.2024 | 13:28

İzmir'in Tire ilçesinde ruhsatsız silah bulundurduğu ve silah imalatı yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda ruhsatsız tüfek ele geçirilirken olay ile ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Tire'de ikamet eden 5 şüphelinin silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Savcılıktan alınan izinle operasyon için düğmeye basan ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, 1 otomatik piyade tüfeği, 13 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 275 tabanca fişeği ve çok sayıda namlu açma için kullanılan teknik malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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