İzmir'de ruhsatsız silah operasyonu: 5 gözaltı | Video 12.02.2024 | 13:28 İzmir'in Tire ilçesinde ruhsatsız silah bulundurduğu ve silah imalatı yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda ruhsatsız tüfek ele geçirilirken olay ile ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Tire'de ikamet eden 5 şüphelinin silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Savcılıktan alınan izinle operasyon için düğmeye basan ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, 1 otomatik piyade tüfeği, 13 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 275 tabanca fişeği ve çok sayıda namlu açma için kullanılan teknik malzeme ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.