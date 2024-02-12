İzmir'de ruhsatsız silah operasyonu: 5 gözaltı | Video
İzmir'in Tire ilçesinde ruhsatsız silah bulundurduğu ve silah imalatı yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda ruhsatsız tüfek ele geçirilirken olay ile ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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