İzmir’de silahlı kavga! 3 ölü, 7 tutuklama | Video
İzmir’de bir müzikhol önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 7’si tutuklandı.
7 TUTUKLAMA
Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada; olayın mekan işletmecisi ve çalışanlarıyla eğlenmeye gelenler arasında yaşanan anlık tartışmadan kaynaklı olduğu belirlendi. Polis olayının şüphelileri; H.B. (43), S.S. (49), Y.Y. (56), G.B. (34), G.G. (43), O.K. (44), A.Ö. (50), F.S. (21), T.S. (34), G.S. (32), M.O. (44) ve H.S.T.'yi (26) gözaltına aldı. Emniyete sevk edilen şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede H.B., S.S., Y.Y., T.S., G.S., M.O. ve F.S. tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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