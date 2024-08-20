İzmir’deki orman yangınlarında 6 tutuklama | Video
İzmir’in Karşıyaka, Tire, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Jandarma'daki ifadelerinin ardından 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tire'deki yangınla alakalı semaver yakan 3 kişi tutuklanırken, Bayındır'daki yangınla ilgili 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle salınırken, diğer şüpheli ise ifadesinin ardından serbest kaldı. Ödemiş'te gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Öte yandan, Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda mangal ateşi nedeniyle çıkan orman yangınıyla ilgili de polis ekiplerince gözaltına alınan 1 kişinin tutuklandığı öğrenildi.
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