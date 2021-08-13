Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sel felaketin yaşandığı bölgede bir kişinin cansız bedenine ulaştı

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri SABAH muhabirlerinin de katıldığı arama kurtarma faaliyeti sırasında selle dolan bir okulun ek binasında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Kastamonu Bozkurt ilçe merkezinde bulunan Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde bulunan okulun su ile dolan bölümlerinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.