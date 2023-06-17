Kabloyla boğulan Dudu'yu, 4 gün önce ayrı yaşadığı eşi ikna edip pansiyona çağırmış | Video 17.06.2023 | 15:26 İZMİR'in Urla ilçesindeki kabloyla boğulmuş cesedi bulunan Dudu Y.'nin (21), 4 gün önce ayrı yaşadığı eşi Rıfat Y. (26) tarafından ikna edilerek pansiyona çağırıldığı belirlendi. Rıfat Y. aranırken, Dudu Y.'nin ablası Serpil Metin, Çiçeğimizi soldurdular. Kardeşime bunu yapanın yakalanıp, idam cezası verilmesini istiyorum dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyon çalışanları 3 gündür kalan Dudu Y.'yi göremeyince, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine pansiyona gelen polis ekipleri, girdikleri odada bir pastanede garson olarak çalışan Dudu Y.'yi boynuna kablo dolanmış, hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dudu Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Dudu Y.'nin cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bir restoranda pide ustası olarak çalışan ve aynı pansiyonda kalan Dudu Y.'nin eşi Rıfat Y.'ye ise ulaşılamadı.



AYRI YAŞIYORLARMIŞ

Olayla ilgili sır perdesi de aralanmaya başladı. Dudu Y.'nin geçen yıl kasım ayında evlendiği Rıfat Y.'den şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediği, bu nedenle de 3,5 aydır ayrı yaşadıkları öğrenildi. Çiftin oturdukları kiralık evi de boşaltıp eşyalarını satması üzerine Dudu Y.'nin yakınları tarafından memleketi Çorum'a götürüldüğü belirlendi. Bir süre önce İzmir'e dönen Dudu Y.'yi eşi Rifat Y.'nin 4 gün önce ikna edip, pansiyona çağırdığı belirlendi.

Dudu Y.'nin 1 çocuk annesi ablası Serpil Metin (31), Rıfat Y.'ye tepki gösterip, Çiçeğimizi soldurdular. Kardeşime bunu yapanın yakalanıp, idam cezası verilmesini istiyorum. Biz o kişiye kızımızı öldürsün diye vermedik. Boşanma sürecindeydi. Kızımızı kandırdı, tekrar birleşti. Bu kişide uyuşturucu satmak, kapkaç ve yaralama gibi her şey var. Kardeşimle görüşmek için çağırmış dedi.