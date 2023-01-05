Kadıköy'de gasp şüphelilerine esnaf müdahalesi | Video

Kadıköy'de, sokaktan geçen biri kadın iki kişiyi durdurarak gasbetmeye çalıştıkları öne sürülen şüphelilere, esnaf müdahale etti. Esnafla para isteyenler arasındaki tekmeli yumruklu kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Ocak Salı günü saat 19.00 sıralarında Kadıköy Moda'da meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi, sokakta yürüyen biri kadın iki kişinin önünü keserek para istedi. Durumu farkeden esnaf Aydın Aslan uzaktan izlemeye başladı. Yoldan geçen kadının para vermek için cüzdanını açtığını gören Aydın Aslan olaya müdahale etti. Esnaf ile para isteyen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Sokak ortasındaki tekme ve yumruklu kavga çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerası ile bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.