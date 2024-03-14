Kadıköy'de su dolan inşaat sahasını "Google Maps" göl olarak gösteriyor | Video
İstanbul Kadıköy'de bir inşaat sahasında biriken su, Google Maps'te göl olarak gösterildi. Yaşanan durum ise sosyal medyada hayretle karşılandı. Göle dönen çukur dron ile havadan görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
03:58
05:49
Ateş jeli ile oynayan çocuklar kamyonetin yanmasına neden oldu | Video 14.03.2024 | 12:13
01:12
Adana'da "fazla yolcu" kavgası! Şoför yolcuya sopa ile saldırdı | Video 14.03.2024 | 12:14
01:10
Dolandırdıkları kişilerin paralarını altına yatırmışlar | Video 14.03.2024 | 12:12
02:40
01:58
Niğde’de yolda yürürken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti | Video 14.03.2024 | 11:35
05:49
05:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 14 Mart 2024 Perşembe atv izle! | Video 14.03.2024 | 11:20
05:29
02:43
Yaşlı kadına sokak ortasında şiddet: Görüntüler yürek sızlattı | Video 14.03.2024 | 10:28
01:13
Göç yolundaki leylekler görsen şölen oluşturdu | Video 14.03.2024 | 09:20
00:21
Uzun süredir aranan firariler, İzmir Güven Timleri'ne yakalandı | Video 14.03.2024 | 09:17
00:29
Başakşehir'de İETT şoförünün bıçaklandığı yol kavgası kamerada | Video 14.03.2024 | 09:35
00:21
Uzun süredir aranan firariler, İzmir Güven Timleri'ne yakalandı | Video 14.03.2024 | 08:54
01:16
Sahur vakti camide korkutan yangın | Video 14.03.2024 | 09:09
00:42
Şanlıurfa'da biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 14.03.2024 | 08:50
01:54
02:13
Öğretmen koca, hemşire eşi ve kızını bıçakla öldürdü | Video 14.03.2024 | 07:05
02:31
Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi | Video 14.03.2024 | 07:08