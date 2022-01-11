Video Yaşam Kadıköy'de yediler içtiler, hesaba gelince ortadan kayboldular | Video
Kadıköy'de yediler içtiler, hesaba gelince ortadan kayboldular | Video

Kadıköy'de yediler içtiler, hesaba gelince ortadan kayboldular | Video

11.01.2022 | 13:34

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Kadıköy'de bir restorana farklı tarihlerde gelen iki kadın müşteri, yedikleri yemeklerin ücretini ödemeden kaçtı. Yaşanan o anlar iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

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