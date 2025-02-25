Video Yaşam Kadın kuaförünü kurşunlamaya çalışan kişi silah tutukluk yapınca camı kırmaya çalıştı | Video
Kadın kuaförünü kurşunlamaya çalışan kişi silah tutukluk yapınca camı kırmaya çalıştı | Video

Kadın kuaförünü kurşunlamaya çalışan kişi silah tutukluk yapınca camı kırmaya çalıştı | Video

25.02.2025 | 15:40

İstanbul Avcılar’da bir kişi kız meselesi yüzünden kadın kuaförüne ateş etmeye çalışırken silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine şüpheli silahın kabzasıyla camı kırmaya çalıştı. Camı kırmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

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Olay, dün saat 20.39 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesi Zambak Sokak meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iş yeri sahibi Salih Toksoy sahibi olduğu kadın kuaförüne gelen kar maskeli bir kişi silahla ateş etmeye çalıştı. Silah tutukluk yaptığını düşününce panikleyerek dışarı çıktı. Daha sonra da silahın kabzasıyla iş yerinin camını kırmaya çalıştı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak şahsı yakalamak için çalışma başlattı. İş yeri sahibi Salih Toksoy ifadesinde oğlu Anıl'ın eski kız arkadaşından dolayı aralarında husumet bulunan kişinin yaptığını ifade etti.
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