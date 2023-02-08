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Kahramanmaraş'ta 52 saat sonra otelin enkazında bir kadın sağ olarak çıkarıldı | Video

Kahramanmaraş'ta 52 saat sonra otelin enkazında bir kadın sağ olarak çıkarıldı | Video

08.02.2023 | 09:20

Kahramanmaraş'ta 58 yaşındaki bir kadın depremden 52 saat sonra otelin enkazında sağ olarak çıkarıldı.

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