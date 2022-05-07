Karaman’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı | Video

Karaman’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Karaman-Konya Karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. (51) yönetimindeki otomobil ile M.A.G idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil lerden biri kontrolden çıkarak refüje çıktı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan aynı aileden E.Ç. (51), A.Ç. (15) ve S.Ç. (49) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.Jandarma ve polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.