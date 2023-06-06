Karaman'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 17 gözaltı | Video
Karaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği şafak operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.
Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.
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