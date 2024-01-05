Video Yaşam Kars'ta otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var... Olay yerinden SON DAKİKA görüntüleri
Kars'ta otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var... Olay yerinden SON DAKİKA görüntüleri

Kars'ta otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var... Olay yerinden SON DAKİKA görüntüleri

05.01.2024 | 08:53

Kars'ta yolcu otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var. Olay yerinden son dakika görüntüleri A Haber canlı yayınında...

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Kars'taki otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı! 2 ölü, 8 yaralı

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