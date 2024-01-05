Video Yaşam Kars'taki otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı! 2 ölü, 8 yaralı
Kars'taki otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı! 2 ölü, 8 yaralı

Kars'taki otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı! 2 ölü, 8 yaralı

05.01.2024 | 09:09

Son dakika haberleri | Kars'ta meydana gelen otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı! Kars'taki otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

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