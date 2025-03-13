Kartal'da 6 katlı binada korkutan yangın | Video
Kartal'da 6 katlı boş bir binanın çatısında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına, bitişikteki binalara sıçramadan müdahale etti.
Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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