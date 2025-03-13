Video Yaşam Kartal'da 6 katlı binada korkutan yangın | Video
Kartal'da 6 katlı binada korkutan yangın | Video

Kartal'da 6 katlı binada korkutan yangın | Video

13.03.2025 | 08:21

Kartal'da 6 katlı boş bir binanın çatısında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına, bitişikteki binalara sıçramadan müdahale etti.

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Olay, saat 05.30 sıralarında Yukarı Mahalle Doğan Sokak'taki boş bir binada meydana geldi. Çevre sakinlerinin iddiasına göre 6 katlı metruk binanın 5. katında 3 kişi tarafından yakılan ateş büyüyerek çatı katına sıçradı. Şahıslar ise koşarak binayı terk etti. Durum üzerine lojman olarak kullanılan yan binanın sakinleri tedbiren tahliye edilirken durum itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak diğer binalara sirayeti engellendi.

Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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