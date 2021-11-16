Kasımpaşa’da silahlı çatışma: Motosikletli 4 saldırgan kurşun yağdırdı

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Kasımpaşa’da motosikleti 4 saldırgan, bir kişiye kurşun yağdırdı. Saldırıya uğrayan şahsın da silahla karşılık verdiği olayda, bir işyerinin camları patlarken, bir araca da çok sayıda mermi isabet etti. Saldırganlar motosikletleri de bırakıp kaçarken ölen ya da yaralananın olmadığı olaya ilişkin polis geniş kapsamlı inceleme başlattı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Bahriye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya bilgiye göre, bir kişi sokak arasında beklediği esnada yanına plakasız iki motosikletle önceden husumetli oldukları 4 şahıs geldi. Şahıslar ardından tabancalarını çıkartarak sokakta bekleyen kişiye kurşun yağdırmaya başladı.
SALDIRA UĞRAYAN ŞAHIS KARŞILIK VERİNCE ÇATIŞMA ÇIKTI
Saldırıya uğrayan şahsın da silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Ortalığın bir anda karıştığı çatışmada, silahlardan çıkan çok sayıda kurşun bir işyerinin camına ve park halindeki araca isabet etti. Kurşunlardan birinin ise aracın yakıt deposu kısmına isabet ettiği görüldü. Olayın ardından saldırıya uğrayan şahıs ve saldırganlar geldikleri motosikletlileri olay yerinde bırakarak kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İŞYERİNİN CAMI PATLADI, ARACA KURŞUNLAR İSABET ETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise araçlar üzerinde inceleme yaparak kovanları delil torbasına koydu. İncelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.
POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvursan polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri saldırganları ve saldırıya uğrayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.