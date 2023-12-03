Video Yaşam Kavga eden grup polisi görünce dağıldı
Kavga eden grup polisi görünce dağıldı

Kavga eden grup polisi görünce dağıldı

03.12.2023 | 22:08

Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgaya karışanlar, olay yerine gelen polis ekiplerini görünce dağıldı.

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