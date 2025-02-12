Kayseri'de fuhuş yaptırılan 10 kadının kurtarılma anı kamerada
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda fuhuş yaptırılan 10 kadın kurtarılırken 6 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, Ç.H., B.B. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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