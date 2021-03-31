Kayseri'de geceyi aydınlatan esrarengiz huzmenin Tunceli'de ortaya çıktığı an, kamerada! 'Uzaydan atmosfere...'

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan hüzme, Tunceli'de de görüldü. Işık kütlesinin gökyüzünden dağların arasına düşmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, eski Meteoroloji Müdürü Mehmet Demir, "Uzaydan atmosfere düştüğü için birçok kentte görülebilir ama hangi ile düştüğü tam net belli değildir, yerine incelemek lazım" dedi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde dün saat 22.33'te gökyüzünde hüzmenin düşüş anı şantiyenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Güvenlik kamerasında o görüntüleri izleyen şantiye çalışanı büyük heyecan yaşadı. Benzer görüntüler Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde de güvenlik kamerasına yansıdı.



Hüzmeyi güvenlik kamerası görüntülerinde görünce korku ve heyecan yaşadığını belirten şantiye çalışanı İnan Ser, "Güvenlik kamerasında iş yerinin etrafını izliyordum. Dağa gökyüzünden bir ışık parçasını indiğini gördüm, güvenlik kamarasını başa sarıp tekrar tekrar izlediğimde ne olduğuna karar veremedim. Sabah haberleri izlediğimde Kayseri bölgesinde görüldüğünü ve göktaşı olduğunu öğrendim. İlk gördüğüm zaman dağı aydınlattı. Bu görüntüyü izleyince telaşlandım" dedi.



GÖRÜLEN CİSİM GÖKTAŞIDIR

Tunceli eski Meteoroloji Müdürü Mehmet Demir, yaşanan olayın göktaşı düşüşü olduğunu belirterek, "Kayseri ve Tunceli'de görülen meteorun kütlesinin büyük olması nedeniyle atmosfere girdiği an yanmaya neden oluyor hem de ses çıkartıyor. Yere ineceği zaman büyük bir ışık saçıyor. Bölgemizde de görülen büyük bir gök taşıdır. Dünya büyük bir kütledir ve bu cisimlerin düşmesi de normaldir. Uzaydan atmosfere düştüğü için birçok kentte görülebilir ama hangi ile düştüğü tam net belli değildir, yerine incelemek lazım" diye konuştu.