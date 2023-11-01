Video Yaşam Kaza anı kamerada: Sürücü yayanın üzerine böyle düştü
Kaza anı kamerada: Sürücü yayanın üzerine böyle düştü

Kaza anı kamerada: Sürücü yayanın üzerine böyle düştü

01.11.2023 | 17:51

Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsünün kaldırımda yürüyen yayanın üzerine düştüğü anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından sürücü ve 16 yaşındaki yaya hastaneye kaldırıldı.

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