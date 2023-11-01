Kaza anı kamerada: Sürücü yayanın üzerine böyle düştü
Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsünün kaldırımda yürüyen yayanın üzerine düştüğü anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından sürücü ve 16 yaşındaki yaya hastaneye kaldırıldı.
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