Video Yaşam Kazada ölen Nuh'un 'Hayalim' dediği motosikletini 4 gün önce aldığı ortaya çıktı | Video
Kazada ölen Nuh'un 'Hayalim' dediği motosikletini 4 gün önce aldığı ortaya çıktı | Video

Kazada ölen Nuh'un 'Hayalim' dediği motosikletini 4 gün önce aldığı ortaya çıktı | Video

25.07.2023 | 14:50

KAYSERİ'de, dün kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Nuh Balkaya'nın (20), 'Hayalim' dediği motosikletini 4 gün önce aldığı ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kayseri- Niğde kara yolu Bahçelievler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. O.S. yönetimindeki kamyonet ile Nuh Balkaya yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Nuh Balkaya ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Balkaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü O.S. gözaltına alındı.

Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Nuh Balkaya'nın cenazesi, ailesi tarafından alınarak memleketi Sivas'a götürüldü. O.S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, Nuh Balkaya'nın motosikletini 4 gün önce aldığı ve Kayseri'den Niğde'ye gitmek için yola çıktığı belirtildi. Balkaya'nın, sosyal medyada, "Belki de en büyük hayalim, çocukluğum. Çok şükür kavuştuk. Rabbim ayırmasın" paylaşımını yaptığı ortaya çıktı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kazada ölen Nuh’un ’Hayalim’ dediği motosikletini 4 gün önce aldığı ortaya çıktı | Video 00:40
Kazada ölen Nuh'un 'Hayalim' dediği motosikletini 4 gün önce aldığı ortaya çıktı | Video 25.07.2023 | 14:50
Samsun’da amcaoğulları arasındaki silahlı çatışmada gözaltı alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi | Video 01:11
Samsun’da amcaoğulları arasındaki silahlı çatışmada gözaltı alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi | Video 25.07.2023 | 14:44
Hatay’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı | Video 00:27
Hatay’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı | Video 25.07.2023 | 14:44
Yem çuvallarında uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama | Video 00:49
Yem çuvallarında uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama | Video 25.07.2023 | 14:26
Van’da 37 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 01:11
Van’da 37 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 25.07.2023 | 14:26
Doğubayazıt’ta sağanak sonrası sel arazi ve evlere zarar verdi | Video 03:29
Doğubayazıt'ta sağanak sonrası sel arazi ve evlere zarar verdi | Video 25.07.2023 | 13:49
Kayseri’de silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 01:24
Kayseri'de silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 25.07.2023 | 13:47
32 yaşındaki sanayici esnafı müşterisinin aracında can verdi! | Video 01:39
32 yaşındaki sanayici esnafı müşterisinin aracında can verdi! | Video 25.07.2023 | 13:43
Ataşehir’de kendi kendine ilerleyen çöp konteyneri park halindeki otomobile çarptı | Video 02:55
Ataşehir'de kendi kendine ilerleyen çöp konteyneri park halindeki otomobile çarptı | Video 25.07.2023 | 13:43
E-5’te makas attığı iddia edilen sürücü zincirleme kazaya neden oldu | Video 01:36
E-5'te makas attığı iddia edilen sürücü zincirleme kazaya neden oldu | Video 25.07.2023 | 12:15
Arnavutköy’de mahallelinin balık kokulu su isyanı! | Video 05:49
Arnavutköy'de mahallelinin balık kokulu su isyanı! | Video 25.07.2023 | 12:11
Beyoğlu’nda kadın müşterisini döven taksici konuştu: Anahtarımı gasp edip, aracımın camını kırdı | Video 06:57
Beyoğlu’nda kadın müşterisini döven taksici konuştu: "Anahtarımı gasp edip, aracımın camını kırdı" | Video 25.07.2023 | 12:01
17 yaşındaki çocuğun başına silah dayayıp öldüresiye dövdüler! O anlar kamerada | Video 06:32
17 yaşındaki çocuğun başına silah dayayıp öldüresiye dövdüler! O anlar kamerada | Video 25.07.2023 | 11:49
Adana’daki 5.5 büyüklüğündeki deprem böyle hissedildi! | Video 00:41
Adana'daki 5.5 büyüklüğündeki deprem böyle hissedildi! | Video 25.07.2023 | 11:51
Assos tünelinde meydana gelen kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:01
Assos tünelinde meydana gelen kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.07.2023 | 11:51
Sini ve leğende bonzai, çantada uyuşturucu hap çıktı | Video 03:25
Sini ve leğende bonzai, çantada uyuşturucu hap çıktı | Video 25.07.2023 | 10:56
HÜDA PAR saldırganının ifadesi ortaya çıktı! İçime bir his doğdu, ’git, bunları öldür dedi | Video 05:32
HÜDA PAR saldırganının ifadesi ortaya çıktı! "İçime bir his doğdu, 'git, bunları öldür" dedi | Video 25.07.2023 | 10:30
Kalpazanlık Çetesi’ne operasyon | Video 00:54
Kalpazanlık Çetesi’ne operasyon | Video 25.07.2023 | 10:55
İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu | Video 00:25
İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu | Video 25.07.2023 | 10:50
Adana’da 5,5 büyüklüğünde deprem! Yamaçtan kopan kaya parçası eve düştü! | Video 00:27
Adana’da 5,5 büyüklüğünde deprem! Yamaçtan kopan kaya parçası eve düştü! | Video 25.07.2023 | 10:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA