Kazada ölen Nuh'un 'Hayalim' dediği motosikletini 4 gün önce aldığı ortaya çıktı | Video
KAYSERİ'de, dün kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Nuh Balkaya'nın (20), 'Hayalim' dediği motosikletini 4 gün önce aldığı ortaya çıktı.
Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Nuh Balkaya'nın cenazesi, ailesi tarafından alınarak memleketi Sivas'a götürüldü. O.S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bu arada, Nuh Balkaya'nın motosikletini 4 gün önce aldığı ve Kayseri'den Niğde'ye gitmek için yola çıktığı belirtildi. Balkaya'nın, sosyal medyada, "Belki de en büyük hayalim, çocukluğum. Çok şükür kavuştuk. Rabbim ayırmasın" paylaşımını yaptığı ortaya çıktı.
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