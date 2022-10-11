Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu motosikletle piste çıktı! O anlar sosyal medyada gündem oldu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:58
Selanik-İzmir feribot seferleri başladı, ilk yolcular İzmir’e geldi | Video 11.10.2022 | 12:18
00:51
00:37
Metrodaki bıçaklı saldırgana 11 yıl 2 ay hapis cezası | Video 11.10.2022 | 12:18
03:34
Çantasıyla çevredekilere saldırmıştı; bipolar bozukluk tespit edildi | Video 11.10.2022 | 12:07
01:39
DEAŞ’ın para transferi teknik takiple ortaya çıktı | Video 11.10.2022 | 12:08
01:36
Kayseri’de bir evde 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 11.10.2022 | 12:05
01:07
Kayseri’de antik döneme ait Tevrat ele geçirildi | Video 11.10.2022 | 12:04
02:03
08:08
09:24
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Ekim 2022 Salı atv izle! | Video 11.10.2022 | 10:40
00:36
Husumetlisi dehşeti yaşattı... Şehrin ortasında defalarca bıçakladı | Video 11.10.2022 | 11:09
07:22
00:42
12:57
10:10
06:11
Arnavutköy’de La Casa De Papel maskeli hırsızlar mahalleye dadandı | Video 11.10.2022 | 09:20
03:04
Sis denizi görenleri adeta mest ettİ | Video 11.10.2022 | 10:07
01:03
Kaza sonrasında kaçmak istedi, esnaftan dayak yedi! O anlar kamerada | Video 11.10.2022 | 10:00
01:09
04:18
Tırdan yola düşen hidrojen peroksit paniğe neden oldu | Video 11.10.2022 | 08:48
AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlunu 560 cc’lik motosiklete tek başına bindirip, pistte gezmesine izin verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler olumlu ve olumsuz onlarca yorum aldı. Yorumlar sonrasında Sofuoğlu, "Kimse bizim çocuğumuzu bizden daha çok sevip, düşünüp, koruyamaz" paylaşımında bulundu.