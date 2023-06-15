Video Yaşam Keşiş yaylasında açan rengarenk çiçekler göz kamaştırıyor | Video
Keşiş yaylasında açan rengarenk çiçekler göz kamaştırıyor | Video

Keşiş yaylasında açan rengarenk çiçekler göz kamaştırıyor | Video

15.06.2023 | 11:19

Van'ın Erek Dağı eteklerindeki 2 bin 550 rakımlı Keşiş (Turna) Gölü, masmavi suyunun çevresinde açan rengarenk çiçeklerin oluşturduğu manzarasıyla gözleri kamaştırıyor.

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Van'ın Gürpınar ilçesinde Erek Dağı'nın doğusunda kalan 2 bin 550 rakımlı Keşiş Gölü (Turna), çevresinde açan rengarenk çiçeklerle doğaseverlere ev sahipliği yapıyor. Milattan önce 685-645 yıllarında hüküm süren Urartu Kralı II. Rusa tarafından Erek Dağı'nın eteklerinde akarsu vadisinin önünü kapattırmasıyla oluştuğuna inanılan göl, yeşilin, mavinin ve rengarenk çiçeklerin buluştuğu eşsiz manzarasıyla insanları cezbediyor. Van'a 30 kilometre mesafede, Gürpınar sınırları içinde yer alan Keşiş (Turna) Gölü Kuh, Kozan ve Erek Dağı arasındaki vadide yer alan 4 kilometrekarelik Keşiş Gölü ve çevresi, dağ ve yayla turizmi için vazgeçilmez mekanların başından geliyor. Doğal güzellikleri, canlanan doğası ve onlarca kuş türüyle doğaseverlerin ilgisini çeken göl, doğaseverlere sunduğu dağcılık, kaya tırmanışı, yürüyüş ve kano imkanlarıyla ilgi çekiyor.

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