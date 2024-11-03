Kına gecesine aracıyla daldı! O anlar kamerada | Video 03.11.2024 | 13:42 Avcılar'da sokakta düzenlenen kına gecesinde bir şahıs araçla dehşet saçtı. Eğlencenin yapıldığı alanın ortasına araçla dalan şahıs, kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre olay dün akşam Avcılar'da yaşandı. Kına gecesinde yaşanan kavganın ardından taraflardan biri eğlencenin yapıldığı alanın ortasına aracıyla girdi. Çevrede bulunan insanlar büyük panik yaşayarak kaçmaya çalışırken, bazıları da araca ellerine geçen ne varsa fırlattı. Kına gecesinin karıştığı o anlar kameralara yansıdı.