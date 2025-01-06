Kocaeli'de korkunç cinayet! Herkesin gözü önünde öldürdü | Video
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi, cadde ortasında tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Saldırgan ise cinayetin ardından olay yerinden kaçtı.
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